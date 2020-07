Ufficiale: Zlatko Dalic rinnova con la Croazia. Per lui contratto fino al 2022 (Di giovedì 23 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, la Croazia ha ufficializzato il rinnovo del commissario tecnico Zlatko Dalic che ha sottoscritto un contratto biennale fino al 2022 al termine della Coppa del Mondo che si svolgerà in Qatar dopo aver portato la Croazia al secondo posto nel mondiale in Russia. Contract extension for @DalicZlatko 2018 @FIFAWorldCup @EURO2020 2022 @FIFAWorldCup #BeProud #Croatia #Family #Vatrenipic.twitter.com/OpPR3eHtk1 — HNS (@HNS CFF) July 23, 2020 Foto: profilo twitter Nazionale Calcio L'articolo Ufficiale: Zlatko Dalic rinnova con la Croazia. Per lui contratto fino ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Zlatko Ufficiale: Zlatko Dalic rinnova con la Croazia. Per lui contratto fino al 2022 alfredopedulla.com Ufficiale, Croazia: rinnovo biennale per il commissario tecnico Dalic

Zlatko Dalic sarà ct della Croazia fino alla fine del 2022 ... E’ stato il presidente Davor Suker ad annunciarlo sull’account ufficiale di Twitter della Federcalcio croato. L’ex centravanti del Real ...

Dalic rinnova, sarà il ct della Croazia fino alla fine del 2022

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Zlatko Dalic sarà ct della Croazia fino alla fine del 2022, ossia fino a dopo che si sarà concluso il Mondiale in Qatar, previsto fra novembre e dicembre del 2022. L'allenatore ...

Zlatko Dalic sarà ct della Croazia fino alla fine del 2022 ... E’ stato il presidente Davor Suker ad annunciarlo sull’account ufficiale di Twitter della Federcalcio croato. L’ex centravanti del Real ...(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Zlatko Dalic sarà ct della Croazia fino alla fine del 2022, ossia fino a dopo che si sarà concluso il Mondiale in Qatar, previsto fra novembre e dicembre del 2022. L'allenatore ...