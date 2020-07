Trasforma la TV in PC vero con i computer stick (Di giovedì 23 luglio 2020) Quando parliamo di PC pensiamo subito al case fisso presente sotto ogni scrivania o al computer portatile di 2 Kg o giù di lì che possiamo trasportare ovunque noi vogliamo. Quello che non sappiamo è che la tecnologia è andata così avanti che ora è possibile avere un PC completo con Windows 10 in una scocca di una semplice chiavetta USB, solo che al posto della presa USB viene fornita una presa HDMI per poterla collegare a qualsiasi monitor o TV in nostro possesso.Se non cerchiamo grandi performance ma desideriamo comunque utilizzare Windows 10 in qualsiasi frangente, in questa guida vi mostreremo i migliori computer stick in commercio, così da poter avere sempre Windows 10 in tasca.Ovviamente questi dispositivi non possono sostituire un vero PC desktop, ma per le ... Leggi su navigaweb

