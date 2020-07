Trappola del centrodestra: M5S e Pd si spaccano sul Mes, i grillini votano con FdI e Lega (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo i fasti, e le feste, degli accordi sul Recovery Fund sbandierati ai quattro venti, in nottata è arrivato il primo Consiglio dei ministri “dei veleni”, con la maggioranza divisa sulla gestione dei fondi europei che dovrebbero arrivare. In mattinata, poi, il primo incidente serio, in Europa, stavolta sui fondi del Mes, su cui M5S e Pd hanno votato in modo diverso sull’emendamento presentato dalla Lega e dal gruppo Identità e democrazia alla risoluzione al Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio. No al Mes, anzi sì: i dubbi della maggioranza Nel testo del Carroccio si chiedeva di respingere un utilizzo del Mes finalizzato a stimolare l’economia in seguito alla crisi della Covid-19. L’emendamento è stato sostenuto, oltre che dalla Lega, che ... Leggi su secoloditalia

In mattinata, poi, il primo incidente serio, in Europa, stavolta sui fondi del Mes, su cui M5S e Pd hanno votato in modo diverso sull’emendamento presentato dalla Lega e dal gruppo Identità e ...

In mattinata, poi, il primo incidente serio, in Europa, stavolta sui fondi del Mes, su cui M5S e Pd hanno votato in modo diverso sull'emendamento presentato dalla Lega e dal gruppo Identità e ...