«Temptation Island 2019»: è finita tra Massimo e Sonia (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ufficialità è arrivata da Massimo Colantoni. L’ex protagonista di Temptation Island, che la scorsa estate, nello show di Canale 5, ha lasciato la fidanzata, Ilaria Teolis, si è separato da Sonia Onelli, tentatrice cui si era abbandonato. «Io e Sonia non stiamo più insieme. Spesso nella vita gli obiettivi di una coppia non sono comuni. A volte il coinvolgimento ed i valori condivisi non si trovano sullo stesso piano», ha scritto il ragazzo sul proprio profilo Instagram, spiegando come «Ho messo tutto me stesso in questa relazione, ma nonostante sia finita non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi». Leggi su vanityfair

