Taron Egerton sarà il protagonista di Tetris (Di giovedì 23 luglio 2020) Taron Egerton sarà Henke Rogers nel biopic sulla tumultuosa storia della proprietà legale del popolare videogioco Tetris Taron Egerton è stato scelto per essere il protagonista in un film sulla complicata storia di Tetris. Egerton è uno dei giovani talenti più brillanti di Hollywood, noto per aver interpretato il personaggio principale della serie Kingsman. Inoltre, è stato scelto per diversi film biografici, interpretando un ufficiale dell’esercito britannico in Testament of Youth e la leggenda pop Elton John in Rocketman. Uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, con oltre 200 milioni di copie vendute, Tetris si è consolidato come un punto fermo della ... Leggi su tuttotek

