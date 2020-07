STM chiude 2° trimestre con utile e ricavi in calo ma sopra attese (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – STM chiude il secondo trimestre con un utile netto di 90 milioni di dollari ed un EPS a 0,10 dollari, rispetto ai 160 milioni di dollari e 0,18 dollari dello stesso trimestre del 2019. I ricavi netti si sono attestati a 2,09 miliardi di dollari, lievemente sopra le attese, con una flessione del 6,5% sequenziale e del 4% anno su anno. L’utile lordo è ammontato a 730 milioni di dollari, pari a una diminuzione anno su anno del 12,2%; margine lordo al 35%. Il reddito operativo è diminuito del 45,8% a 106 milioni di dollari, anch’esso superiore al consensus, rispetto a 196 milioni di dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso con un margine operativo in calo al ... Leggi su quifinanza

