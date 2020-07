Speranza chiede il Mes: “Servono 20 miliardi per la sanità”. Anche Pd e Iv ripartono alla carica (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – “Per la sanità sono necessari almeno 20 miliardi di finanziamento. Va bene Anche il Mes o qualunque altro strumento, non bisogna avere pregiudizi verso alcuna forma di finanziamento ma l’importante è avere le risorse”. A ripartire alla carica con il prestito Ue per le spese sanitarie, quando sono ancora freschi i festeggiamenti giallofucsia per il Recovery fund e subito dopo l’ok del Cdm allo scostamento di bilancio di 25 miliardi, è il ministro della Salute Roberto Speranza (LeU). Intervenuto ai microfoni di Radio 24 Speranza sottolinea che in ogni caso “quello che non può succedere assolutamente è che non arrivino i soldi per la sanità. Vari gli ambiti da cui partiremo – ... Leggi su ilprimatonazionale

