Reggiana in Serie B: il Bari di De Laurentiis ko nella finale playoff. E il problema delle multiproprietà è rimandato almeno di un anno (Di giovedì 23 luglio 2020) La Reggiana – anzi la Reggio Audace, perché ormai si chiama così – torna in Serie B dopo 21 anni. Il Bari di Luigi (e quindi Aurelio) De Laurentiis se ne farà un altro in C. E forse è questa la vera notizia: esce sconfitta la squadra che tutti davano per favorita alla vigilia, forte a palazzo ma meno sul campo, in grado di ottenere i playoff ma non di vincerli. La promozione della Reggiana in realtà non è del tutto una sorpresa: in fondo, era la squadra che secondo il famigerato algoritmo della Figc di Gabriele Gravina sarebbe stata promossa a tavolino, in caso di mancata ripresa del torneo causa Covid. Si presentava in testa alla griglia di partenza, e soprattutto ha meritato ieri nella finale ... Leggi su ilfattoquotidiano

