Perché la dieta non funziona e fallisce? Tanti piccoli errori quotidiani non fanno dimagrire e impediscono di perdere peso in pochi giorni (Di giovedì 23 luglio 2020) In estate è boom di diete e visite dai nutrizionisti, ma “sgarri” o piccole deviazioni sono dietro l’angolo, innescando demoralizzazione e autosvalutazione, che a loro volta possono scatenare comportamenti alimentari scorretti, generando un circolo vizioso che porta al recupero del peso. Lo scorso anno, durante “I Mercoledì della Salute” dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, gli esperti hanno fatto chiarezza sui meccanismi emotivi, spesso inconsapevoli, alla base delle difficoltà che si incontrano nel rispettare un’alimentazione “controllata”. “La più frequente causa di insuccesso della dieta non è tanto, come spesso si crede, la cosiddetta ‘mancanza di volontà’ o la scarsa motivazione o determinazione, ma la difficoltà di ... Leggi su meteoweb.eu

__EthelByrond__ : Stamattina coglioni girati, olè. E voi direte “sai che novità “ a parte che mica vero, E INVECE NO, gne gne gne, kà… - 1950Elda : @NicolaMorra63 Ma lei non è quello spiritato dell' antimafia? Sono usciti i mafiosi e lei non ne sapeva niente? Ma… - EnzoLuciani : RT @Abitarearoma: ????? Le #spezie e gli #aromi per una #pelle migliore ?? Il consiglio è di mangiarne tutti i giorni la maggiore quantità po… - infoitsalute : “Sono a dieta | perché non perdo peso?” | la prima reazione rivela se dimagriremo e quanto - SineRequie : @analista1972 @di_novellino @vrocculun Io mi sono basato su un equilibrio di calorie nei nutrienti (50% carb, 30 g… -