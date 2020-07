Per una seconda riforma agraria, questa volta ambientale (Di giovedì 23 luglio 2020) Un fatto è certo: la nostra zootecnia, la pastorizia e gran parte delle grandi aziende agricole non esisterebbero senza la mano d’opera offerta a basso costo dagli immigrati. Ma, il supersfruttamento della forza-lavoro immigrata non è solo una conseguenza delle leggi del mercato capitalistico, è anche il frutto di una visione miope e subalterna della gran parte delle nostre aziende agroalimentari. Come testimonia l’esistenza di Sos Rosarno, la rete di imprese che aderiscono al programma “Spartacus”, “Calabria solidale”, le “Galline … Continua L'articolo Per una seconda riforma agraria, questa volta ambientale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

CottarelliCPI : L'@istat_it dice che l'Italia è al penultimo posto in UE (dopo Romania) per quota di giovani laureati (27,6%). Un d… - matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - Vadopazzoperil1 : Scusate una cosa, per il rewatch se una persona non può guardare gli episodi né alle 18 né alle 21, se li riguarda… - ClaudioBose : RT @CesareSacchetti: Se avessimo fatto deficit dell'8% con una moneta sovrana e una banca centrale in mano allo Stato, saremmo già usciti f… -

Ultime Notizie dalla rete : Per una Bambini, i consigli dei pediatri per una corretta idratazione ilfattoalimentare.it Un divano a Tunisi

In Tunisia c’è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna è ancora troppo presto. Selma Derwich è una giovane professionista dal carattere forte e indipendente ...

Spese pazze Ars, Pogliese: «Amarezza per condanna ingiusta»

CATANIA - «Non posso nascondere enorme amarezza e grande delusione per una sentenza che trovo assolutamente ingiusta. Ma da uomo delle istituzioni la devo accettare e rispettare». Sono le prime parole ...

In Tunisia c’è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna è ancora troppo presto. Selma Derwich è una giovane professionista dal carattere forte e indipendente ...CATANIA - «Non posso nascondere enorme amarezza e grande delusione per una sentenza che trovo assolutamente ingiusta. Ma da uomo delle istituzioni la devo accettare e rispettare». Sono le prime parole ...