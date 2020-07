Pagelle Udinese-Juventus 2-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Udinese-Juventus, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Termina 2-1 la sfida della Dacia Arena con i friulani che battono a sorpresa i bianconeri che sprecano il primo match-point Scudetto. Dopo un buon primo tempo, concluso in vantaggio grazie a un gol da urlo di De Ligt, la Juve viene sorpresa a inizio ripresa con un colpo di testa di Nestorovski. E in pieno recupero è Fofana a decidere l’incontro con un gol in contropiede per il 2-1 finale. tabellino Udinese-Juventus Udinese (3-5-2): Musso 6.5; Ekong 6.5, Nuytinck 6.5, Becao 6.5 (50’ st De Maio sv); Ter Avest 6 (33’ st Samir sv), Zeegelaar 6 (24’ st Stryger Larsen ... Leggi su sportface

TORINO- La Juventus non riesce a superare l’Udinese alla Dacia Arena, rinviando così il discorso scudetto alle prossime giornate. Questi i voti di Ronaldo e compagni: SZCZESNY 6: poco impegnato dagli ...

Live Udinese-Juventus 1-1: Nestorovski pareggia di testa in tuffo

LE FORMAZIONI: UDINESE (3-5-2) 1Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. All. Gotti JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandr ...

