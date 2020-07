"Noi agli Uffizi dalla parte dei ragazzi". Intervista a Eike Schmidt (Di giovedì 23 luglio 2020) Eike Schmidt, storico dell’arte con piglio manageriale, tedesco di Friburgo, già curatore della National Gallery of Art di Washington e del Getty Museum a Los Angeles, da quasi cinque anni dirige gli Uffizi a Firenze, fortemente voluto (e rinnovato) dal ministro Dario Franceschini.Direttore, la visita di Chiara Ferragni, che lei ha difeso da molte critiche, ha fatto registrare un +27% di afflusso tra gli under 25. Ma è solo l’ultimo tassello di una strategia che vi vede primo museo italiano, e tredicesimo nel mondo, su Instagram e che di recente vi ha portato su Tik Tok. Significa che il vostro target di pubblico sono gli adolescenti?I giovani sono al centro di molte nostre azioni che non riguardano soltanto i social media bensì offerte didattiche. Il dipartimento educazione degli ... Leggi su huffingtonpost

UmbertoGandini : Sarebbe il caso di pensare anche agli altri sport di squadra . Anche noi lavoriamo per le riaperture dei nostri pal… - luiginosnidero : RT @LilianaArmato: E si certo! Chiediamo i soldi agli italiani, aveva detto, li voleva da noi! Non gli bastavano quelli che tiene nascosti… - LilianaArmato : RT @LilianaArmato: E si certo! Chiediamo i soldi agli italiani, aveva detto, li voleva da noi! Non gli bastavano quelli che tiene nascosti… - massicrac : RT @HuffPostItalia: 'Noi agli Uffizi dalla parte dei ragazzi'. Intervista a Eike Schmidt - GiancarloSpera2 : RT @HuffPostItalia: 'Noi agli Uffizi dalla parte dei ragazzi'. Intervista a Eike Schmidt -