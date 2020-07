Movida violenta a Trastevere, tre baby rapinatori finiscono in comunità (Di giovedì 23 luglio 2020) Nel caos della Movida trasteverina compivano furti e rapine. Per questo tre minorenni sono stati collocati in una comunità, questa mattina, dai carabinieri della stazione Roma Trastevere. I militari hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Roma su richiesta della procura presso il Tribunale per i minorenni. La misura è stata eseguita a conclusione di attività d'indagine avviata dopo recenti una serie di furti e rapine commessi nel quartiere trasteverino. In particolare, le indagini hanno consentito di individuare 3 minori romani, residenti in città e nell'hinterland, due ragazzi ed una ragazza, che nel mese di giugno si sono resi responsabili di due rapine aggravate, un furto con strappo e una tentata rapina aggravata in concorso, in ... Leggi su iltempo

Agenzia_Ansa : A #Genova movida violenta: 4 giovani accoltellati, uno è grave - GVNVNCR : RT @tempoweb: #Movida violenta a #Trastevere, tre baby rapinatori finiscono in comunità #23luglio #Roma - tempoweb : #Movida violenta a #Trastevere, tre baby rapinatori finiscono in comunità #23luglio #Roma - romatoday : roma A #SanLorenzo è guerra tra residenti e movida: musica a tutto volume e ancora lanci di bottiglie contro le fin… - salernonotizie : Movida violenta e criminalità: sindaci Angri ed Eboli dal Prefetto -

Ultime Notizie dalla rete : Movida violenta Movida violenta, furti e rapine a Trastevere: tre ragazzini finiscono in comunità Fanpage.it Movida violenta, furti e rapine a Trastevere: tre ragazzini finiscono in comunità

Due ragazzi e una ragazza, tutti minorenni, sono accusati di rapine con furto e strappo e di una tentata rapina aggravata in concorso nei confronti di alcuni coetanei o anche di persone più grande nel ...

Movida violenta e criminalità: sindaci Angri ed Eboli dal Prefetto

La sicurezza pubblica nel territorio di questa provincia e, in particolare, nei comuni di Angri ed Eboli, è stato il tema oggi affrontato in Prefettura nel corso di una riunione del Comitato provincia ...

Due ragazzi e una ragazza, tutti minorenni, sono accusati di rapine con furto e strappo e di una tentata rapina aggravata in concorso nei confronti di alcuni coetanei o anche di persone più grande nel ...La sicurezza pubblica nel territorio di questa provincia e, in particolare, nei comuni di Angri ed Eboli, è stato il tema oggi affrontato in Prefettura nel corso di una riunione del Comitato provincia ...