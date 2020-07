Liverpool: donna tenta di rapire un bambino di 2 anni in un parco affollato (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci troviamo a Liverpool, in Inghilterra. Una donna ha tentato di rapire un bambino di soli due anni. Scopriamo insieme i dettagli dell’incidente. Il terrificante incidente è avvenuto a Liverpool, vicino al chiosco della banda, a Sefton Park. Si tratta proprio di quello che la Polizia del Merseyside ha definito come “L’incubo peggiore di ogni … L'articolo Liverpool: donna tenta di rapire un bambino di 2 anni in un parco affollato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Madre di due ragazze scopre di avere un cancro per un incidente mentre va al lavoro

La mamma di due ragazze di Liverpool ha scoperto di avere un cancro al cervello ... “Aumentando i finanziamenti possiamo tutti contribuire.” ha dichiarato la donna. “Potrebbe fare la differenza per ...

