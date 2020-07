Lampedusa, sbarcati 800 migranti in 48 ore: hotspot al collasso. Salvini in visita: “Governo complice degli scafisti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Quindici imbarcazioni, quasi trecento migranti. Tutto in una notte. Persone che vanno ad aggiungersi alle altre 400 presenti nel locale hotspot, che però può contenerne al massimo 95. E se il conteggio si allarga alle ultime 48 ore sono 800 gli extracomunitari arrivati sull’isola. Situazione complessa a Lampedusa, che fra soccorsi e approdi autonomi ha vissuto ore di grande difficoltà. Sei gli sbarchi autonomi – con un minimo di 8 tunisini e un massimo di 20 – avvenuti a molo Favarolo e al porto commerciale. In un unico intervento, poco prima dell’alba, la Capitaneria di porto è riuscita a rintracciare tre barchini con a bordo 103 persone provenienti dalla Libia, dalla Tunisia e dal Bangladesh. L’hotspot è al collasso: l’unico ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : LAMPEDUSA, SBARCATI 55 TUNISINI. 800 ARRIVI IN 48 ORE - TgLa7 : ??#coronavirus : in #Basilicata sono 36 i migranti positivi provenienti dal Bangladesh E sbarcati a #Lampedusa l'11… - AMorelliMilano : A Lampedusa gli immigrati sono sbarcati veramente sotto il naso della Lamorgese. Sempre sotto il suo naso scappano… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Lampedusa, sbarcati 800 migranti in 48 ore: hotspot al collasso. Salvini in visita: “Governo complice degli scafisti”… - clikservernet : Lampedusa, sbarcati 800 migranti in 48 ore: hotspot al collasso. Salvini in visita: “Governo complice degli scafist… -