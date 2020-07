Kim Kardashian rompe il silenzio su Kanye West e parla del suo disturbo bipolare (Di giovedì 23 luglio 2020) Le recenti dichiarazioni di Kanye West non sono affatto passate inosservate. Il marito di Kim Kardashian, dopo il suo emblematico primo comizio per la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti aveva lasciato tutti senza parole per alcuni suoi post social piuttosto singolari nei quali lanciava pesanti accuse nei confronti della moglie e della suocera... L'articolo Kim Kardashian rompe il silenzio su Kanye West e parla del suo disturbo bipolare proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

