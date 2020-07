Inzaghi: “Vogliamo chiudere in bellezza. Remy? Non è ancora finita” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Domani sera il suo Benevento proverà a tornare al successo in trasferta sul campo del Frosinone. Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dell’impegno che attende la Strega al Benito Stirpe domani sera. Richieste – “Mi aspetto che la squadra faccia una grande partita, dobbiamo proseguire il nostro momento di crescita. Impossibile pensare di essere quelli di qualche tempo fa, abbiamo portato il record della B a 20 squadre a 80, più punti facciamo e meno ci rendiamo raggiungibili per il futuro. Al di là dei record mi interessa vedere la crescita della squadra. Credo che sia un antipasto di serie A, contro una squadra di assoluto livello e con organico da categoria superiore”. Riscontri – “Penso che la cosa più bella in questo momento sia stata la ... Leggi su anteprima24

