Inzaghi: “Una serata magica e importante, è un qualcosa di inimmaginabile” (Di venerdì 24 luglio 2020) Con la vittoria di oggi, per la Lazio è qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi ha commentato la vittoria sul Cagliari ai microfoni di DAZN: “Una serata magica e importante, dopo 13 anni è un qualcosa di inimmaginabile ma avevamo fiducia. Ad essere sincero oggi nonostante lo svantaggio ero sereno perché avevo calciatori in panchina che potevano cambiare il match. Dovremo migliorarci, ho la fortuna di avere Tare come ds e sa il fatto suo anche perché ha lavorato benissimo in questi anni. Abbiamo ottimi rapporti e ho grande fiducia in lui. Il prossimo anno sarà una stagione come questa, da ottobre si giocherà ogni tre giorni e quindi bisogna avere la squadra lunga ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Jony e ... Leggi su alfredopedulla

