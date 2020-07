Intesa al ribasso sulla riforma, le porte del Csm restano girevoli. Stop di due anni a ex ministri e segretari di partito, ma nessun freno all’elezione dei parlamentari (Di giovedì 23 luglio 2020) Non c’è modo per bloccare le porte girevoli tra politica e magistratura. La maggioranza giallorossa si è accordata su una nuova legge che cambia le regole per l’elezione al Csm, impedendo l’accesso a Palazzo dei Marescialli a chi nei due anni precedenti ha avuto incarichi di governo, sia nazionale che locale, e ai segretari di partito. Ma niente Stop per i parlamentari. Un’Intesa al ribasso che tocca per l’ennesima volta il problema senza risolverlo. LE NOVITA’. La riforma è stata presentata come uno strumento per bloccare gli abusi delle correnti della magistratura, dopo lo scandalo dell’inchiesta della Procura di Perugia con al centro Luca Palamara, e ... Leggi su lanotiziagiornale

