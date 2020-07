Inter, il secondo posto in classifica sarebbe davvero da considerare “da perdente”? (Di giovedì 23 luglio 2020) Antonio Conte è uno che punta al massimo, da sempre. L'ha dimostrato nel suo passato da calciatore e l'ha ribadito anche nelle esperienze da allenatore, soprattutto in quelle sulle panchine di Juventus e Chelsea. Ora la missione è di riportare l'Inter a vincere ma, almeno per lo Scudetto, bisognerà aspettare la prossima stagione: con un successo a Udine, infatti, la Juventus potrebbe alzare al cielo il nono titolo nazionale di fila in anticipo. AS Roma v FC Internazionale - Serie A Dopo il... Leggi su 90min

