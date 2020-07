Inps, il Covid fa crollare le assunzioni. Ad aprile: -83% (Di giovedì 23 luglio 2020) Crollano le assunzioni nel primo quadrimestre del 2020 . Ad aprile il dato è allarmante: -83% . I dati dell'Inps dell'osservatorio sul precariato parlano di 1.439.000 assunzioni attivate dai datori di ... Leggi su quotidiano

Dopo l’accordo sul Recovery fund torna ad affacciarsi l’ipotesi di un intervento di riforma pensioni. Come scrive il Quotidiano nazionale, infatti, “a via XX Settembre, sia pure con cautela per non ro ...I dati resi noti dall’Inps rilevano un calo del 39% delle assunzioni ... Questi dati sono l’effetto diretto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 che ha imposto l’obbligo di chiusur ...