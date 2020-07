Ilaria Cucchi sui carabinieri di Piacenza:” E’ un intero sistema che non funziona” (Di giovedì 23 luglio 2020) Ilaria Cucchi, la sorella del geometra romano morto in seguito al pestaggio subito da due carabinieri commenta l’inchiesta sui militari dell’Arma della stazione “Levante” di Piacenza. Una caserma dell’Arma nella città di Piacenza è stata sequestrata per la prima volta in Italia in un’indagine che ha scoperchiato anni di illegalità. Tra i tanti reati di cui sono … L'articolo Ilaria Cucchi sui carabinieri di Piacenza:” E’ un intero sistema che non funziona” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HuffPostItalia : 'A Piacenza fatto gravissimo, basta parlare di singole mele marce'. Ilaria Cucchi sulla caserma sequestrata - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - Corriere : Ilaria Cucchi e i carabinieri arrestati: «Basta parlare di singole mele marce, ora niente sconti» - Simona53313767 : RT @marco_gervasoni: Vuole fare il ministro dgli interni? Oddio peggio della Lamorgese non potrebbe fare. Carabinieri Piacenza, Ilaria Cucc… - EmilioBerettaF1 : Carabinieri Piacenza, Ilaria Cucchi: ''Non si parli di mele marce. E' il sistema che non funziona''… -