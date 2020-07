Il virus non è più debole: lo ammettono anche i virologi «ottimisti» (Di giovedì 23 luglio 2020) «Il virus è clinicamente morto», disse IL primario del S. Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. Quella frase di fine maggio aprì la «fase due» degli esperti, da allora divisi tra una maggioranza di «prudenti» e un’avanguardia di «ottimisti» impegnati a contrastare le linee-guida del governo. ZANGRILLO CITAVA prove inequivocabili contenute in uno studio in procinto di essere pubblicato, secondo cui tra aprile e maggio la carica virale nei pazienti di Covid-19 in Lombardia era molto diminuita. Gli autori principali di … Continua L'articolo Il virus non è più debole: lo ammettono anche i virologi «ottimisti» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Parlando all’emittente radiofonica irlandese Newstalk, Mike Ryan, direttore del programma emergenze dell’Oms, ha parlato del tanto atteso vaccino contro il coronavirus. Chiaramente i ricercatori stann ...

Coronavirus: Usa, quasi 1.200 morti,oltre 71mila casi in 24h

(V. 'Coronavirus: 63.967 casi in Usa in 24...' delle ore 3:11) (ANSA) - ROMA, 23 LUG - Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 1.200 morti e oltre 71.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: ...

Parlando all'emittente radiofonica irlandese Newstalk, Mike Ryan, direttore del programma emergenze dell'Oms, ha parlato del tanto atteso vaccino contro il coronavirus. Chiaramente i ricercatori stann ...