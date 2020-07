Il medico di Alex Zanardi: “Ora è di fronte all’Himalaya, non sappiamo se arriverà in cima” (Di giovedì 23 luglio 2020) “In questo momento lui è davanti all’Himalaya. Non possiamo essere stupidamente ottimisti e avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non possiamo nemmeno essere preventivamente disfattisti e dirci sicuri che non ce la farà. E’ qui soltanto da due giorni e dall’incidente è passato un mese… Una cosa la sappiamo: siamo molto determinati. I miracoli non li fa nessuno e qui nessuno pensa di essere onnipotente ma faremo tutto ciò che sarà possibile fare, come facciamo sempre con i nostri pazienti“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, Franco Molteni, direttore della divisione di medicina riabilitativa dell’ospedale Valduce “Villa Beretta” a Costa Masnaga nel Lecchese dove da due giorni è ricoverato Alex ... Leggi su meteoweb.eu

