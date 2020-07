Godfall tra abilità, skill, progressione e altro in un video di 10 minuti (Di giovedì 23 luglio 2020) Godfall, looter slasher di Gearbox, recentemente si è mostrato in un nuovo video della durata di circa 10 minuti in cui possiamo dare uno sguardo ad alcune abilità, loot, progressione, sblocco di una serie di skin per i personaggi e molto altro.Recentemente, il technical producer Richard Heyne in una video intervista su YouTube ha svelato qualche ulteriore dettaglio sul titolo. Innanzitutto Godfall non sarà un gioco GaaS (Game as a Service, gioco come servizio in italiano), in quanto al suo interno non saranno presenti microtransazioni. "Non lo consideriamo un gioco come servizio, non ci sono microtransazioni in Godfall. Ma stiamo pianificando di inserire molti contenuti endgame per tutti i giocatori" ha affermato.Heyne ha ... Leggi su eurogamer

