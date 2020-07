Giulio Raselli non ha dubbi: "Giovanna sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene" - (Di giovedì 23 luglio 2020) Ludovica Marchese È grazie a Uomini e Donne che Giulio Raselli ha trovato l’amore in Giulia D’Urso con la quale condivide tutto, persino il lavoro. La non scelta di Giovanna Abbate? Non era abbastanza coinvolta emotivamente da mettere lui al primo posto Classe 1990, Giulio Raselli ha partecipato alla stagione 2019-2020 di Uomini e Donne come tronista, tenendo sulle spine fino alla fine le corteggiatrici Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Tuttavia, è solo grazie alla pausa natalizia che ha aperto gli occhi sulla persona che desidera avere accanto e la scelta è così ricaduta su Giulia. Era la cosa giusta da fare, tant’è che i due oggi convivono felicemente a Valenza, dove Giulia si è trasferita per amore. Certo, la ... Leggi su ilgiornale

