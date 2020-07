Gianluigi Paragone profeta dell’Italexit col suo nuovo partito (Di giovedì 23 luglio 2020) L’ex M5S Gianluigi Paragone ha fondato il proprio partito anti-europeista con cui punta a conquistare anche il Campidoglio Nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina alla Camera dei Deputati, l’onorevole Gianluigi Paragone, epurato dal Movimento Cinque Stelle nel 2018 e dallo scorso Gennaio tra le fila del Gruppo Misto, ha annunciato la fondazione del proprio partito che sin dal nome, No Europa per l’Italia–l’Italexit con Paragone, chiarisce la matrice anti-europeista, quella di chi punta a “liberare l’Italia dalle gabbie dell’Unione Europea e dalla moneta unica”. “L’obiettivo” ha detto il leader del neo-nato partito, “è di dare agli italiani la ... Leggi su zon

ilpost : Gianluigi Paragone ha fondato un nuovo partito, “No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone” - ilfoglio_it : Ecco di cosa parliamo quando parliamo di Italexit, la nuova creatura sovranista di Gianluigi Paragone, presentata o… - Lino56AQ : RT @DannyDSC2: Gianluigi Paragone @gparagone lancia il suo partito: 'No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone' - StiloMauro : RT @benq_antonio: 'Ne resterà soltanto uno ' e Giggino' e torna a vecchio mestiere..(quello che sa fare meglio) ..Monica Lozzi lascia le #M… - Gian_Santovito : RT @luigivanti: E’ nato il nuovo Movimento di Gianluigi Paragone: Italexit. Se domani ci fossero le elezioni, lo voteresti? Cosa ne pensi?… -