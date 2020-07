Fuochi d'artificio dall'estero: non tutto è ammesso (Di giovedì 23 luglio 2020) L'Amministrazione federale delle dogane ricorda le disposizioni sulle importazioni di pezzi pirotecnici Leggi su media.tio.ch

Si avvicina la festa di San Jacopo e, dopo la vestizione della statua posta sul timpano del Duomo, Pistoia prosegue il programma delle celebrazioni cittadine. Nel rispetto delle misure anti-Covid, que ...

Fuochi d'artificio dall'estero: non tutto è ammesso

BELLINZONA / BERNA - I festeggiamenti per la festa nazionale sono ormai alle porte. E come ogni anno, non manca chi si prepara ad acquistare fuochi d'artificio. Anche all'estero. Ecco dunque che l'Amm ...

