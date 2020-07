Fiumicino, passo della Sentinella: a fuoco una discarica abusiva (Di giovedì 23 luglio 2020) Un pomeriggio letteralmente infuocato quello che sta per volgere al termine. Infatti dopo gli incendi avvenuti a Spinaceto e lungo la via Appia a bruciare questa volta è stata una discarica abusiva di Fiumicino, nella zona di passo della Sentinella. Il rogo è divampato intorno alle 14 e le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono durate circa un’ora e mezza. Sul luogo erano presenti sia i Vigili del fuoco di Ostia sia la Protezione Civile di Fiumicino (Associazione Nuovo Domani). Le autorità hanno segnalato anche la presenza di Amianto, sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Leggi anche:Terribile incendio a Spinaceto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, passo della Sentinella: a fuoco una discarica abusiva - ilfaroonline : Fiumicino: incendio a Passo della Sentinella - CarlottaMiller_ : RT @ilfaroonline: Fiumicino, maxi incendio a Passo della Sentinella: in fiamme una discarica abusiva - ilfaroonline : Fiumicino, maxi incendio a Passo della Sentinella: in fiamme una discarica abusiva - Alberto_Varese : @marioerdrago @FrancoBechis -4.31% ! un piccolo 'Fiumicino' di soldi 'restituiti' da Atlantia , un grande passo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino passo Incendio a Fiumicino: discarica abusiva a fuoco in zona Passo della Sentinella TerzoBinario.it Fiumicino, passo della Sentinella: a fuoco una discarica abusiva

Un pomeriggio letteralmente infuocato quello che sta per volgere al termine. Infatti dopo gli incendi avvenuti a Spinaceto e lungo la via Appia a bruciare questa volta è stata una discarica abusiva di ...

Incendio a Fiumicino: a fuoco discarica abusiva in via Costalunga

Incendio a Fiumicino nel pomeriggio di giovedì 23 luglio. A bruciare una discarica abusiva – all’interno di una proprietà privata – in via Costalunga, all’incrocio con via della Scafa. Secondo quanto ...

Un pomeriggio letteralmente infuocato quello che sta per volgere al termine. Infatti dopo gli incendi avvenuti a Spinaceto e lungo la via Appia a bruciare questa volta è stata una discarica abusiva di ...Incendio a Fiumicino nel pomeriggio di giovedì 23 luglio. A bruciare una discarica abusiva – all’interno di una proprietà privata – in via Costalunga, all’incrocio con via della Scafa. Secondo quanto ...