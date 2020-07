Fallimento Ventures, Appendino chiede intervento Mise (Di giovedì 23 luglio 2020) La sindaca di Torino Chiara Appendino commenta il Fallimento della Ventures, che avrebbe dovuto rilanciare l’ex Embraco e salvare 400 lavoratori: “La dichiarazione di Fallimento della Ventures da parte del Tribunale di Torino colpisce duramente i lavoratori della Ex-Embraco e le loro famiglie. Vittime di una crisi industriale che, come Città, abbiamo seguito da vicino – continua Appendino – Esprimo loro la mia vicinanza.“Sarà mia cura sensibilizzare il Mise affinché convochi un incontro urgente con tutte le parti coinvolte”, conclude Appendino. L'articolo Fallimento Ventures, Appendino chiede intervento ... Leggi su nuovasocieta

Torino, 23 lug. (askanews) - "Contatteremo il curatore fallimentare per confrontarci e accelerare il pi possibile una richiesta di Cassa integrazione per cessazione, che consentirebbe ai pi di 400 lav ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - 'Contatteremo il curatore fallimentare per confrontarci e accelerare il piu' possibile una richiesta di Cassa integrazione per cessazione, che consent ...