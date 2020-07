Eventi, “Nunc Est Campania Felix”: viaggio tra vino, cibo e arte (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella cornice del Bosco Dei Cerri pertinenza del Real Sito di Carditello sabato prossimo 25 luglio alle ore 20.30 si terrà l’evento Nunc Est Campania Felix, viaggio tra vino, cibo ed arte. L’ evento sarà promosso dall’associazione Onlus Gianluca Sgueglia e dall’home restaurant La terrazza del Gusto in Portico di Caserta, ed avrà come filo conduttore la promozione delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole delle province di Napoli e Salerno, non tralasciando lo scopo benefico dell’associazione che è quello della sensibilizzazione sulle Encefalopatie da Prione.Questa sarà la prima di tre tappe che attraverso la degustazione di vini autoctoni e piatti con storie lunghe secoli, daranno lustro a tutte le province campane.Il suono caro a ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Eventi “Nunc Affitto: nuovi termini per la registrazione La Legge per Tutti