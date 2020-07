Dalla Spagna: il Barcellona è sulle tracce di Eric Garcia (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport, il Barcellona sarebbe fortemente interessato a Eric Garcia. In tal merito sono aperte le trattative che includerebbero uno scambio tra Semedo e Cancelo. I due calciatori potrebbe facilitare il buon esito dell’operazione Il centrale del City è in scadenza di contratto nel 2021 e sarebbe disposto al trasferimento in Catalogna. Foto: profilo personale Instagram Eric Garcia L'articolo Dalla Spagna: il Barcellona è sulle tracce di Eric Garcia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L'indice di contagio Rt in Italia supera l'1. Intanto nel mondo il Covid dilaga, dalla Spagna al disastro americano…

Napoli, il terzino fluidificante può arrivare dalla Spagna: "Azzurri fra Cucurella e Firpo"

Dalla Spagna, il Milan è sulle tracce di James Rodriguez

Chi è Melis Sezen, l'attrice che interpreta Deren Kutlu nella serie turca Come sorelle Melis Sezen è l'attrice che interpreta Deren Kutlu nella serie turca Come sorelle. Classe 1997, è una ragazza ric ...

BMW M340i xDrive Touring First Edition

Il servizio fotografico è stato realizzato in Spagna. BMW M340i xDrive Touring First Edition anticipa ... così si parte su questa Serie 3 dalla vernice BMW Individual Frozen Dark Grey, per arrivare a ...

