Covid, l’allarme di Gimbe: “In Campania pochi tamponi, crescono i contagi” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa situazione in Campania non è certamente drammatica, il contagio da coronavirus appare sotto controllo ma i numeri degli ultimi giorni inducono a delle riflessioni. Lo riferisce uno studio condotto da Gimbe, organizzazione indipendente fondata nel 1996, che si basa sul numero di tamponi faringei effettuati. E’ proprio su questo punto che la Campania non sembrerebbe rivelarsi diligente come invece professa Vincenzo De Luca. “La regione Campania si assesta in ultima posizione per numero di tamponi diagnosticati ogni 100.000 abitanti“, è quanto riferisce Gimbe e quanto riporta Il Corriere della Sera. La media nazionale si assesta a 570 tamponi ogni 100mila abitanti, mentre in ... Leggi su anteprima24

fanpage : L’allarme di Gimbe: “Meno pazienti negli ospedali non significano che l’emergenza Covid sia finita” - assufinocchiaro : RT @fanpage: L’allarme di Gimbe: “Meno pazienti negli ospedali non significano che l’emergenza Covid sia finita” - infoitsalute : L’allarme di Gimbe: “Meno pazienti negli ospedali non significano che l’emergenza Covid sia finita” - winxinpensione : RT @fanpage: L’allarme di Gimbe: “Meno pazienti negli ospedali non significano che l’emergenza Covid sia finita” - BorsoGiancarlo : RT @SiamolaGente: #andratuttobene Cerved, allarme pmi non reggono l'urto del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allarme Vaccino Coronavirus, Usa: Russia vuole rubare le nostre ricerche Corriere della Sera