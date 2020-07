Coronavirus, nel Dna lo scudo che protegge il Sud: «Due geni pro-Covid diffusi al Nord» (Di giovedì 23 luglio 2020) Uno "scudo genetico" proteggerebbe il Sud Italia dalla diffusione del Coronavirus. Questa è la scoperta annunciata da un team di ricerca guidato dallo scienziato italiano emigrato... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - Agenzia_Ansa : Il #turismo è il settore più colpito dalla #pandemia: il 65% degli hotel e dei ristoranti rischia di chiudere entro… - fattoquotidiano : Se è vero che l’origine del coronavirus va ricercata nel degrado ambientale, come sostengono diversi studi scientif… - infoitinterno : Coronavirus, la Toscana nel team sanitario italiano nella Repubblica di Armenia - CasoliEnza : RT @ultimenotizie: È allarme #Coronavirus nel Lazio per importazione: quattro casi di nazionalità del #Bangladesh, quattro da #India, due… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

Affrontando la questione Retesalute, Bernocco ha prima di tutto ringraziato la dottoressa Simona Milani per l'ottimo lavoro svolto: "Mi ha insegnato a lavorare nel campo del sociale, e siamo ...Altri due casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati in città. Si tratta di due familiari del giovane proveniente dalla Spagna che ieri è risultato positivo e già in isolamento. A darne com ...