CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE BERGAMIN (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Pordenone Calcio, con il presidente Mauro Lovisa, i soci, dirigenti e tesserati tutti, si unisce al dolore della famiglia BERGAMIN per la perdita del caro GIUSEPPE. Un grande uomo di sport. La società neroverde si stringe anche al Calcio Padova, di cui BERGAMIN – fondatore della Biancoscudati Padova nel 2014 – è stato presidente fino al 2017. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

