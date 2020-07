Contributi Inps 2020: quando riprendono i versamenti e chi deve pagare (Di giovedì 23 luglio 2020) Contributi Inps 2020: quando riprendono i versamenti e chi deve pagare Dopo la sospensione del versamento dei Contributi Inps a causa della crisi sanitaria, è tempo di rimettere mano alla propria agenda e segnare le nuove date in arrivo, verso le quali sono slittati i nuovi adempimenti. Infatti, la prima scadenza da considerare cade il 31 luglio 2020 per le imprese florovivaistiche, mentre il 16 settembre 2020 è la data X per tutti quei professionisti titolari di partita Iva a cui sono stati sospesi gli adempimenti fiscali e previdenziali. L’Inps ha precisato tutte le informazioni del caso rispetto alle nuove date e ai versamenti nel ... Leggi su termometropolitico

lore944 : @amaurotto @AlbertoLetizia2 @SOSMedItalia Sa che con quota 100 - dati Inps- risulta che ci sono più pensionati che… - Mediterraneoweb : @ricpuglisi Ma dove eravate tutti gli indignati quando in un colpo solo Mario Monti ha raso al suolo l'INPS che era… - VitoeCarmelaPis : @ScadenzeI @enrigoletto @ricpuglisi Io volevo sapere se l'INPS con i propri fondi oltre alle pensioni, erogate in m… - paolaparoletta : @Gianfi15 @lameduck1960 @theStewieee @ricpuglisi No. Perché l'Inps copre anche disabilità, disoccupazione, maternit… - alessandro1846 : RT @MarcoN17023399: @AlbyVange @massimogara @ricpuglisi I contributi per le sole pensioni oggi sono superiori all'erogato. Quello che manda… -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi Inps Inps contributi previdenziali, le date di ripresa dei versamenti Trend-online.com Contributi Inps 2020: quando riprendono i versamenti e chi deve pagare

Dopo la sospensione del versamento dei contributi Inps a causa della crisi sanitaria, è tempo di rimettere mano alla propria agenda e segnare le nuove date in arrivo, verso le quali sono slittati i ...

Pensioni, con il Covid spesa a rischio

Il governo non cambierà le regole sui pensionamenti anticipati fino al termine della sperimentazione in corso con Quota 100, ovvero dicembre 2021. Ma se prima dell’emergenza sanitaria il dibattito sul ...

Dopo la sospensione del versamento dei contributi Inps a causa della crisi sanitaria, è tempo di rimettere mano alla propria agenda e segnare le nuove date in arrivo, verso le quali sono slittati i ...Il governo non cambierà le regole sui pensionamenti anticipati fino al termine della sperimentazione in corso con Quota 100, ovvero dicembre 2021. Ma se prima dell’emergenza sanitaria il dibattito sul ...