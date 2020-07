Collina di Belvedere, Firenze: passerà al buio il progetto di riassetto strategico di una zona pregiatissima della città? (Di giovedì 23 luglio 2020) Valutazione ambientale sapientemente schivata, informazione trascurata: conferenza stampa di Idra aperta ai cittadini Siamo dovuti andare noi, nei giorni scorsi, a suonare qualche campanello in zona per mostrare i documenti che siamo riusciti con fatica ad acquisire dall'amministrazione fiorentina. Che ne è degli interessi legittimi? Delle associazioni di categoria? Del Consiglio comunale? E' estate, nessuna informazione ai cittadini e per giunta siamo in regime di pandemia. In questa (...) - Tribuna Libera / Firenze, Ambiente, Territorio, Impatto ambientale Leggi su feedproxy.google

in via dei Bardi, di fronte alla chiesa di Santa Lucia dei Magnoli, sotto la collina sul cui crinale corre Costa San Giorgio

