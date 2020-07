Casavatore e Secondigliano pregano per Emanuele: il 12enne è stato operato dopo la caduta dal tetto (Di giovedì 23 luglio 2020) È in gravi condizioni Emanuele, il dodicenne di Secondigliano caduto ieri a Casavatore da un edificio nel tentativo di recuperare un pallone. Il giovane, in seguito al trauma cranico della caduta, ha subito ieri sera una delicata operazione alla testa. Si trova ora in prognosi riservata all’Ospedale Santobono. Bisognerà attendere ancora qualche ora per conoscere … L'articolo Casavatore e Secondigliano pregano per Emanuele: il 12enne è stato operato dopo la caduta dal tetto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

