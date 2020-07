Buttare l’acqua di cottura nel lavandino è un errore: 3 motivi per non farlo (Di giovedì 23 luglio 2020) Buttare l’acqua di cottura nel lavandino è uno degli atti più comuni che ogni giorno compiamo in casa. La facciamo bollire, poi aspettiamo che la pasta arrivi a cottura, e infine via tutto nello scolapasta. Un gesto quotidiano eppure sbagliatissimo! Ecco perché non andrebbe mai gettata nel lavandino. AMIDO: questo è il primo grande motivo per cui Buttare l’acqua di cottura nel lavandino non è una buona mossa. L’amido è infatti un grande alleato sia per emulsionare la pasta che per contribuire, in questo modo, a valorizzare il sapore del condimento. Insomma: mettere da parte una porzione d’acqua di cottura da miscelare alla vostra pasta è un trucchetto che ... Leggi su velvetgossip

