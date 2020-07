Brexit: Regno Unito ammette, accordo per luglio ora impossibile (Di giovedì 23 luglio 2020) LONDRA - Niente accordo sul dopo Brexit entro fine luglio, come il governo di Boris Johnson auspicava, ma porte ancora aperte sulla possibilit di un'intesa con l'Ue "per settembre". Cos il capo ... Leggi su gazzettadelsud

