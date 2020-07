Balotelli- Como: l’ad Gandler conferma un contatto tra le parti (Di giovedì 23 luglio 2020) Suggestione. Fantasia. Eppur qualcosa…si muove. Balotelli- Como: c’è stato un contatto tra le parti. L’amministratore delegato della società lomabarda Michael Gandler, ha confermato l’idea dei lariani e ha dichiarato ai microfoni de La Provincia di Como: “C’è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più non posso dire”. Il Como, potrebbe assecondare le richieste economiche dell’attaccante in uscita dal Brescia. Foto: profilo twitter Brescia L'articolo Balotelli- Como: l’ad Gandler conferma un ... Leggi su alfredopedulla

