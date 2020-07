Assistenti giudiziari, annunciato l'esaurimento integrale della graduatoria (Di giovedì 23 luglio 2020) Ultimo e definitivo scorrimento Un nuovo piano dei fabbisogniTroppe cessazioni e cancellerie senza personaleLa fase 3 della giustizia e una ripartenza in salitaUltimo e definitivo scorrimento Torna su Il Ministero della Giustizia ha comunicato lo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei Assistenti giudiziari. Con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del 16 luglio scorso, è stata disposta l'assunzione delle restanti 837 unità del concorso ad 800 posti, a tempo indeterminato, per il profilo di assistente giudiziario, indetto nel novembre 2016. Dei residui 837 candidati, 500 saranno convocati entro il 7 agosto mentre gli ultimi 337 saranno chiamati in ... Leggi su studiocataldi

