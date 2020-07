Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 22 luglio: Superquark vince su Come sorelle (Di giovedì 23 luglio 2020) È Superquark su Rai 1 a vincere la prima serata del 22 luglio con 2.160.000 telespettatori pari all’11.63% di share. Su Canale 5 la fiction Come sorelle ha raccolto 1.960.000 spettatori con l’11.3% di share. Ascolti tv prime time Su Rai3 Chi l’ha Visto? condotto da Federica Sciarelli ha raccolto davanti al video 1.691.000 spettatori pari ad uno share dell’8.93%. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.382.000 spettatori (7.3%). Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 742.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rete4 Ticker totalizza un a.m. di 608.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Il Medico della Mutua ha registrato 493.000 spettatori con uno share del 2.5%. Ascolti tv access prime time Access Prime Time Su Rai1 ... Leggi su tvzap.kataweb

