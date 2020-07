AOC U32U1, nuovo monitor 4K con design Studio F.A. Porsche (Di giovedì 23 luglio 2020) AOC ha presentato il nuovo monitor U32U1, ideato per i professionisti e progettato dalla rinomata agenzia di design Studio F.A. Porsche. Il dispositivo è equipaggiato con un pannello da 31,5 pollici di tipo IPS con 10 bit di profondità colore, pari a 1,07 miliardi di colori visualizzabili, e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con certificazione VESA DisplayHDR 600, quindi in grado di raggiungere una luminosità di picco pari a 600 nit. Il monitor sembra essere quasi borderless grazie a cornici ultrasottili, mentre lo stand, dalla forma di un treppiede di metallo, consente di regolare l’altezza sino a 120 mm e inclinare il monitor per adattarsi alla posizione di visione preferita dall’utente. Il back-plate in alluminio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Realizzato in collaborazione con l'agenzia agenzia Studio F.A. Porsche, questo nuovo monitor da 31,5 pollici ha risoluzione 4K ed è regolabile in altezza fino a 120 millimetri.

