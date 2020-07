AOC U32U1: arriva il monitor in collaborazione con Porsche (Di giovedì 23 luglio 2020) AOC annuncia oggi la disponibilità negli store del suo U32U1, nuovo modello da 31.5” in collaborazione con Studio F. A. Porsche Il colosso di Taiwan AOC presenta risultato della combinazione dell’audace design della rinomata agenzia Studio F. A. Porsche e della tecnologia di altissimo livello di AOC. Un monitor aziendale considerato premium, grazie alla sua scheda tecnica davvero completa. Con una risoluzione 4K e VESA DisplayHDR 600, è pensato sia per i professionisti, sia per gli utenti più attenti al design. Caratteristiche queste, che gli anno assicurato il premio Red Dot Design Award, grazie anche al display frameless su 4 lati, sottile e inclinabile che si eleva dal suo treppiede in metallo lucido, regolabile in altezza fino a 120 mm. La piastra posteriore in ... Leggi su tuttotek

