Alessandro Di Battista, la proposta “green” su come spendere i soldi del Recovery Fund (Di giovedì 23 luglio 2020) Non vuole stare in politica, ma pretende di spiegare come andrebbero fatte le cose. Quello di Alessandro Di Battista è l’ennesimo show pentastellato: da una parte si fa fotografare con Gianluigi Paragone, il fondatore di Italexit, dall’altra apprezza i soldi che arrivano dall’Unione europea. Insomma, l’importante è avere la moglie ubriaca e la botte piena: disdegna l’Ue, ma l’approva quando stanzia dei fondi. In ogni caso, lui saprebbe fare meglio. Non è chiaro quindi perché ufficialmente si sia chiamato fuori dalla politica italiana… >>Leggi anche: Sondaggi, l’Italexit di Paragone vale il 5%: oggi la presentazione del nuovo partito Alessandro Di Battista, è facile giocare con le ... Leggi su urbanpost

