Agroalimentare, bando macchinari da 265 mln: da oggi via alle registrazioni sulla piattaforma Mise (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ possibile da oggi, 23 luglio, la registrazione sulla piattaforma del Ministero dello Sviluppo economico per la partecipazione al nuovo bando “macchinari Innovativi”, mentre l’invio delle domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate a partire dal 30 luglio. Lo annuncia in una nota il sottosegretario alle Politiche Giuseppe L’Abbate nel precisare che l’iter permetterà alle imprese, ivi incluse quelle agroalimentari, di poter sostenere i programmi di investimento diretti a consentirne la trasformazione tecnologica e digitale nonché a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell’economia circolare. La dotazione complessiva e’ di 265 milioni di euro ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Agroalimentare, #bando #macchinari da 265 mln: da oggi via alle #registrazioni sulla #piattaforma #Mise - CoratoLiveIt : #Corato Agroalimentare, al via il bando macchinari: 265 milioni di euro per innovare in maniera sostenibile - CoratoLiveIt : Corato Agroalimentare, al via il bando macchinari: 265 milioni di euro per innovare in maniera sostenibile - Czinforma : - ONDANEWSweb : Agroalimentare. Al via bando per l'acquisto di macchinari, 265 milioni di euro per l'innovazione sostenibile -… -

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare bando Agroalimentare, al via il bando macchinari: 265 milioni di euro per innovare in maniera sostenibile CoratoLive.it Agroalimentare: al via bando macchinari da 265 milioni per le piccole e medie imprese

“Si tratta di un’opportunità da cogliere per le imprese agroalimentari di queste regioni del Sud Italia. – sottolinea il sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate – Il bando del Mise ...

Industria, da oggi il bando per l’acquisto di macchinari innovativi. Fondi per 265 milioni

“Si tratta di un’opportunità da cogliere per le imprese agroalimentari di queste regioni del Sud Italia – dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate – Il bando del Mise ...

“Si tratta di un’opportunità da cogliere per le imprese agroalimentari di queste regioni del Sud Italia. – sottolinea il sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate – Il bando del Mise ...“Si tratta di un’opportunità da cogliere per le imprese agroalimentari di queste regioni del Sud Italia – dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate – Il bando del Mise ...