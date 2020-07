A quali club di Serie A potrebbe essere utile Umtiti? (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Barcellona ha comunicato a Samuel Umtiti di iniziare la ricerca di una nuova squadra in vista della prossima stagione. È dunque terminato (prima della fine dell'annata 2019/20) il matrimonio tra il club blaugrana e il difensore francese, che nel frattempo ha espresso la chiara volontà di trasferirsi in Italia. Il costo di Umtiti si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma l'ipotesi prestito con diritto od obbligo di riscatto non è da scartare. quali società di Serie A stanno attualmente... Leggi su 90min

Il Barcellona ha comunicato a Samuel Umtiti di iniziare la ricerca di una nuova squadra in vista della prossima stagione. È dunque terminato (prima della fine dell'annata 2019/20) il matrimonio tra il ...

Dono del Rotaract club Corigliano-Rossano-Sybaris all’istituto comprensivo

Gesto di grande generosità da parte del Rotaract Club Corigliano-Rossano-Sybaris, da sempre impegnato in attività volte a soddisfare le esigenze della comunità locale, con la consegna, quale ultimo pr ...

