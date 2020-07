Uomini e Donne, Giulia Cavaglià in crisi con Francesco Sole? Gli indizi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giulia Cavaglià e Francesco Sole sono in crisi? Il gossip del giorno nel mondo di Uomini e Donne riguarda l’ex tronista e non scelta di Lorenzo Riccardi. Giulia non è stata molto fortunata nei suoi due percorsi nel Trono Classico. Con Lorenzo sembrava andasse tutto a meraviglia, invece lui ha preferito scegliere Claudia Dionigi e … L'articolo Uomini e Donne, Giulia Cavaglià in crisi con Francesco Sole? Gli indizi proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

matteosalvinimi : #Salvini: Chi sbaglia in divisa paga più degli altri, ma nessuno osi infangare le Forze dell’Ordine. Lega aveva int… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - Astropeppe12 : RT @IlFuturoPresid1: @matteosalvinimi Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per gli #immigrati. Ma l'eventuale errore di pochi non sia… - Astropeppe12 : RT @Pablo59189029: @matteosalvinimi Chi sbaglia,paga:vale per tutti e anche per la Lega. Ma l’eventuale errori di pochi non sia la scusa pe… -