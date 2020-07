Uomini e Donne, Emanuela Tittocchia punta al trono e fa una proposta a Maria De Filippi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Emanuela Tittocchia durante un’ intervista di Nuovo Tv, confessa di ambire al trono di Uomini e Donne, si, ma con una proposta originale da dare a Maria De Filippi. Pronta per trovare l’Amore L’attrice torinese ex di Fabio Testi non ha nascosto il suo desiderio di essere corteggiata davanti alle telecamere del dating show più … L'articolo Uomini e Donne, Emanuela Tittocchia punta al trono e fa una proposta a Maria De Filippi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

robersperanza : Se siamo usciti dalla tempesta è anche grazie a chi non ha mai smesso di lavorare, neanche per un giorno. Grazie a… - PietroGrasso : Il nome e la storia di Boris Giuliano sono scolpiti nella memoria di tutti i palermitani e di chi, come me, lo ha c… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per il 155° Anniversario di Fondazione. Vicini nell'animo e… - nonsembra : RT @kirk1815: La presunzione legnosa delle donne che credono di poter soggiogare qualsiasi uomo con due moine, un paio di tette; l'insolenz… - mattia_e_basta : RT @RescueMed: Ancora un respingimento. Donne, uomini e bambini respinti in Libia e verso i campi di detenzione dove ogni diritto è negato.… -